Bilan touristique de l’été en AURA : une bonne saison, malgré quelques nuances

L’été 2023 a été une bonne saison d’après Fabrice Pannekoucke. Le président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a tenu une conférence de presse ce mercredi 30 août, afin de dresser le bilan de cette saison estivale. Le tourisme est en hausse de 35,2% pour la fréquentation régionale, et de 20,4% pour la fréquentation internationale. Parmi eux, les touristes belges, néerlandais et allemands restent les plus nombreux. Les départements de la région ayant connu les plus fortes progressions cette année sont l’Ain avec 6% de plus qu’en 2022, la Haute-Loire avec 5%, et le Puy-de-Dôme avec 3%.



La montagne en hausse



Malgré un bilan positif, Fabrice Pannekoucke a néanmoins nuancé son propos en indiquant qu’une forte disparité était présente dans la région. En effet, le tourisme en montagne et en campagne a connu une forte hausse, à hauteur de 12% du chiffre d’affaires cette année. Mais du côté urbain, une baisse a été enregistrée. Il explique ce phénomène à travers deux facteurs. La météo et le pouvoir d’achat seraient donc à l’origine de ce changement de destination. Le critère météorologique a en effet avantagé le secteur rural puisque la fraîcheur était plus présente qu’en ville. Heureusement, le retour du tourisme d’affaire et la Coupe du monde de rugby devraient faire remonter le tourisme dans les zones urbaines.



Le Tour de France, un événement essentiel à la réussite de cette saison



Avec dix étapes dans la région, le Tour de France a énormément participé à la mise en avant de la région, et donc à cette “bonne saison”. Avec cet événement, une forte hausse de la consommation a été enregistrée, avant, pendant, mais aussi après. Le président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a également rappelé que le public lié au Tour de France consommait plus que les juilletistes.



Le Coupe du monde de rugby comme motif d’espoir pour les villes



La Coupe du monde de rugby arrive à grands pas, c’est l’occasion pour les villes de compenser les pertes subies durant l’été. Que ce soit grâce à l’accueil des équipes, des supporters ou aux matchs, restaurateurs et hôteliers attendent l’évènement avec impatience. 90% des hôtels de la région attendent avec impatience cette Coupe du monde, qui a drainé déjà de nombreuses réservations.