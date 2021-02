Bison futé appelle à la prudence

Le départ en vacances de la zone C approche et Bison futé tient à rappeler aux personnes partant ce vendredi et samedi à la plus grande vigilance. En effet, des chutes de neige sont prévues.

De ce fait, les conditions de circulation pourraient ainsi être difficile dans la Loire, l’Ain et le Rhône.

Pour ce vendredi, la circulation sera dense dans l’agglomération lyonnaise entre 14h et 18h. Ce samedi, les difficultés se concentreront sur l’A6, l’A40 et l’A43. La journée est classé orange en direction des stations de ski.

Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions météorologiques.

5 à 10 cm de neige sont prévus sur le nord de l’Auvergne et la Loire, mais aussi sur le nord de la Drôme et de l’Ardèche.