Bison futé : drapeau rouge ce samedi dans la région

Bison Futé voit orange vendredi, et hisse le drapeau rouge pour la journée de samedi dans le sens des départs.

Vendredi, il sera déconseillé de circuler sur l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 11h à 17h, ainsi que l’A7 entre Lyon et Marseille de 14h à 20h. La circulation sur l’A43 pourrait également compliquer en fin d’après-midi, entre Lyon et Chambéry.

Samedi, les premiers bouchons devraient apparaître vers 6 heures du matin et les difficultés devraient persister jusqu’en début de soirée sur l’A6. Le pic de circulation est attendu entre 11h et 16h, selon Bison Futé. Il sera également conseillé d’éviter l’A43 entre 10h et 16h, entre Lyon et Chambéry.

Il est donc déconseillé de rouler durant toute la journée du samedi. Il est préférable d’attendre dimanche pour partir, tout en s’attendant à y rencontrer encore des difficultés.

À noter que l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont Blanc (N205) sera dense de 10h à 13h et de 19h à 23h (une attente supérieure à 30 min) et très dense entre 13h et 19h (une attente supérieure à 1h).