Il faudra prévoir des bouchons ce samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison Futé a dévoilé ses prévisions concernant le trafic du week-end. Et ce samedi risque d’être particulièrement agité sur l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, et l’A6 entre Paris et Lyon.

Un trafic dense prévu entre 7h et 13h en direction des stations de ski.



En revanche, Bison Futé prévoit du vert pour vendredi et dimanche.