Pour ce premier week-end de départ en vacances, Bison Futé hisse le drapeau orange. Il est conseillé de ne pas quitter les grandes villes ce vendredi entre 14h et 19h.



Pour ce samedi, la circulation s’annonce chargée dans le sens des départs. A partir de 9h, la circulation va se densifier aux abords des grandes métropoles. L’autoroute A7 entre Lyon et Orange devrait également être saturée de 10h à 16h.



Il est également conseillé d’éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 14h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h.

Outre les difficultés liées au départ en vacances, le Tour de France est dans la région ce week-end. Samedi le peloton reliera Oyonnax au Grand-Bornand et dimanche la 9ᵉ étape se déroulera entre Cluses et Tignes. D’importantes difficultés de circulation sont attendues autour du tracé des étapes ainsi que pour accéder aux villes de départ et d’arrivée.