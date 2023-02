Bison Futé hisse le drapeau rouge pour samedi

Les premiers départs des vacances concerneront ce week-end. Les principales difficultés devraient rester localisées dans les massifs alpins, avec en particulier les congés scolaires des académies de Lyon et Grenoble.

Ce samedi Bison Futé hisse le drapeau rouge, dans le sens des départs, la circulation sera très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes.



Les principales difficultés sont attendues entre 10h et 16h sur les axes menant aux stations de ski des Alpes et autour des agglomérations lyonnaise et grenobloise.