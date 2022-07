Isère : alerte sécheresse renforcée en montagnes

Le département de l’Isère connaît une sécheresse prononcée dans tout son territoire. Face à cela, la préfecture a décidé de placer les territoires de montagne en alerte sécheresse niveau 3. Les restrictions déjà mises en place pour économiser au maximum les ressources en eau ont été renforcées.

Ainsi, les territoires de montagne Vercors, Chambaran, Chartreuse/Guiers, Belledonne, Oisans/Bonne et Trièves/Matheysine sont en alerte sécheresse niveau 3. L’unité de gestion souterraine Molasse Miocène Chambaran a également été placée en alerte sécheresse niveau 3.



Les autorités ont également décidé de maintenir en alerte sécheresse niveau 2 :

– les unités de gestion Bourbre, Isle Crémieu et Paladru/Fure

– l’unité de gestion superficielle de Sanne/Varèze/4 Vallées

– l’unité de gestion souterraine de Sanne/Varèze/4 Vallées



Les niveaux d’alerte 2 et 3 impliquent des mesures afin de limiter la consommation non-indispensable de l’eau. Elles s’adressent à l’agriculture, l’industrie et l’artisanat, aux gestionnaires de réseau d’eau potable, pour l’usage de neige de culture et aux particuliers.