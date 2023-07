Bison futé : les prévisions pour ce week-end

Bison Futé a dévoilé ses prévisions de trafic pour le week-end du 28 au 30 juillet, un week-end mouvementé sur les routes.

Pour les vacanciers qui prendront la route dès vendredi, la journée sera classée orange, pour la moitié Est et rouge concernant la moitié Ouest dans le sens des départs. Il est fortement conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h. Pour les retours, Bison Futé hisse le drapeau orange sur l’ensemble du territoire. Il est conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre 13h et 19h.

La journée de samedi sera classée rouge, dans le sens des départs. Il est préconisé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h. Par contre, la journée sera classée verte dans le sens des retours.

Si vous le pouvez, il est conseillé de prendre la route dimanche, la journée classée verte par Bison Futé, dans les deux sens de circulation.