Bison Futé : les prévisions pour ce week-end

Attention sur les routes si vous partez ce week-end, Bison Futé prévoit encore une fin de semaine mouvementée.

En effet, Bison Futé voit orange dans le sens des départs ce vendredi, et rouge ce samedi.

Concernant la journée du vendredi, Bison Futé préconise d’éviter les grandes agglomérations. La circulation sera chargée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Il est également conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 11h et 14h

Pour samedi, même scénario, il est fortement conseillé de partir avant 6 heures et d’éviter l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 11h à 13h, l’A7, entre Lyon et Orange, toute la journée, et plus particulièrement de 09h à 19h.