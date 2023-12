Bison Futé prévoit une circulation difficile pour le week-end

Les prévisions de Bison Futé pour le week-end de Noël sont tombées. Bison futé s’attend à un trafic très chargé sur les grands axes et notamment sur l’A6 samedi entre 7h et 17h. Les plus grosses perturbations sont prévues vendredi dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 22 décembre, la circulation pourrait s’avérer difficile dans les grandes agglomérations. En effet, les départs en vacances ou en week-end s’ajouteront aux déplacements habituels générés par l’activité économique, notamment les trajets travail-domicile. Le flux des vacanciers sera significatif sur les grands axes avec notamment des ralentissements importants au départ et en direction de Lyon notamment sur l’A7 dans la vallée du Rhône. Des difficultés de circulation sont également attendues autour des grandes métropoles.

Samedi 23 décembre : la circulation devrait encore s’avérer très difficile en Île-de-France sur l’ensemble de la journée. Au niveau national, les départs pour les vacances de Noël se poursuivront ainsi que les déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile tout au long de la journée.

Jusqu’au dimanche 24 décembre, en raison des achats de Noël, les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des centres des grandes villes. L’usage des transports en commun est à privilégier, autant que possible.