Un week-end du 15 août chargé sur les routes

Ce week-end prolongé du 15 août s’annonce de nouveau chargé sur les routes. Une circulation très dense est attendue dans le sens des départs comme des retours aux abords des grandes agglomérations, en région parisienne, dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, jusqu’au mardi 16 août inclus.

Durant tout le week-end, la circulation sera très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen plus particulièrement sur les autoroutes A7, A8 et A9.

Dans le sens des départs, vendredi 12 août est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France et sur l’Arc méditerranéen. Samedi 13 août est classé rouge au niveau national et noir sur l’Arc méditerranéen. Dimanche 14 août est classé vert au niveau national et orange sur l’Arc méditerranéen. Lundi 15 août est classé vert au niveau national.

Dans le sens des retours, vendredi est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France et sur l’Arc méditerranéen. Samedi est classé rouge au niveau national. Dimanche est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France. Enfin, lundi est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France.

Les conseils de circulation pour les départs

Pour ce vendredi, évitez : l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 21h et entre Orange et Marseille, de 14h à 20h ; l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 10h à 21h ; le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 12h à 15h (attente supérieure à 30 min)



Demain, évitez : l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 8h à 12h, l’A7, entre Lyon et Orange, de 6h à 18h et entre Orange et Marseille, de 9h à 19h ; l’A54, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 10h à 16h ; l’A9, entre Orange et Narbonne, de 7h à 17h ; l’A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h ; le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 12h à 15h



Dimanche évitez : l’A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 19h et entre Orange et Marseille, de 14h à 20h, l’A9, entre Orange et Narbonne, de 10h à 19h.



Pour les retours

Aujourd’hui évitez : l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 15h à 20h, l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 10h à 20h, l’autoroute A8, à hauteur d’Aix-en-Provence, de 10h à 19h, l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 19h



Demain, évitez : l’A6, entre Lyon et Beaune, de 9h à 18h, l’A7, entre Marseille et Orange, de 8h à 17h et entre Orange et Lyon, de 9h à 19h, l’A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 14h, A54, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 10h à 12h évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 9h à 13h, l’A48, entre Grenoble et Lyon, de 10h à 12h, le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 14h à 21h (attente supérieure à 1 heure).



Dimanche : évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à 19h ; ainsi que l’A9, entre Narbonne et Orange, de 10h à 20h.

Avec des conditions plutôt difficiles (prévisions de circulation, fortes chaleurs), soyez prudents sur la route.