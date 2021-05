Bison Futé voit rouge pour ce week-end

La circulation s’annonce chargée sur les routes pour ce week-end de l’Ascension. Conséquence, Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs pour ce mercredi dans la région. Il est conseillé d’éviter de traverser les grandes métropoles après 12h et ne pas emprunter l’A7 entre Lyon et Orange de 11h à 19h. L’A43 et l’A48 sont également déconseillées entre 16h et 19h.

Le trafic devrait être encore plus chargé ce jeudi avec du rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France, ce sera orange pour le reste du pays. La circulation s’annonce particulièrement difficile dans la vallée du Rhône, l’A7 est à éviter entre 8h et 18h, entre Lyon et Orange.



Aucune difficulté majeure à signaler pour ce début de pont dans le sens des retours, en revanche la journée de dimanche est classée rouge, il est conseillé de rentrer avant 11h. L’A7 est une nouvelle fois déconseillée entre Orange et Lyon, de 10h à 19h ; tout comme l’A43, entre Chambéry et Lyon, de 15h à 19h, et l’A48, entre Grenoble et Lyon, de 15h à 19h.