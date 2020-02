Bison Futé voit rouge pour ce week-end

On attend beaucoup de monde sur les routes de la région ce week-end. Déjà ce vendredi, il est déconseillé d’emprunter l’autoroute A6 au nord de Lyon, de 16h à 19h et l’A43 en direction des Alpes, entre Lyon et Chambéry de 16h à 20h.

Ce samedi, la journée est classée rouge dans les 2 sens de circulation. Des difficultés sont attendues sur les axes d’Auvergne-Rhône-Alpes desservant les stations de sport d’hiver (A40, A43). Dans le sens des retours, des difficultés de circulation sont attendues sur les grands axes entre les stations des Alpes (en particulier sur les autoroutes A40, A43 et A6).