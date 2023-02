Blanzy : la RCEA coupée jusqu’à mercredi midi

La Route Centre Europe Atlantique ne rouvrira pas avant ce mercredi midi à Blanzy suite au dramatique accident qui a fait 3 morts ce lundi soir.



Le remorquage des épaves a débuté et les travaux de déblaiement de la chaussée s’annoncent encore long. La police a lancé un appel à témoins pour tenter de comprendre les circonstances de l’accident.



Pour rappel, la circulation est coupée entre Blanzy et Montceau-les-Mines

Dans le sens Montchanin-Paray, déviation par la D102, D57, D985 et D60

Dans le sens Paray-Montchanin, déviation par Mâcon puis l’A6.

⚠️La circulation demeure coupée sur la RN70 de Paray-le-Monial à Montchanin Sud et devrait le rester jusqu'en soirée.

Respectez les itinéraires de déviation mis en place et soyez prudents. — Préfet de Saône-et-Loire (@Prefet71) February 21, 2023