Blanzy : quatre véhicules impliqués dans une collision

Selon nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un accident de la circulation s’est produit ce lundi 13 février sur la RCEA au niveau de Blanzy. Tout est parti d’une camionnette qui est rentrée dans une voiture avant que cette dernière ne percute celle située devant elle. Celle-ci a participé à la série de collision et a terminé sa course dans un poids lourd. Ainsi ce sont quatre véhicules qui ont été impliqués dans cet accident. Cinq personnes se trouvaient dans les quatre véhicules et trois blessés légers sont à déplorer dans l’incident et ont été transportées à l’hôpital de Montceau-les-Mines.