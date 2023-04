Bleues : Wendie Renard reste capitaine

Le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a annoncé redonner le brassard de capitaine à la défenseure de l’OL, Wendie Renard, après concertation avec son staff technique. “J’ai convoqué trois joueuses après concertation avec le staff technique et à l’unanimité a été désignée capitaine Wendie Renard et deux vice-capitaines: Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer. Bien sûr, avant de vous l’annoncer je leur ai demandé à elles si elles étaient d’accord. “



Eugénie Le Sommer et Grace Geyoro sont nommées vice-capitaines.



Pour rappel, les Bleues affronteront la Colombie, ce vendredi, à Clermont avant de recevoir le Canada, mardi prochain, au Mans.