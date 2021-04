Bocal&Cie : un drive dédié à la vente en vrac de produits locaux, bio ou assimilés

Et si vous changiez votre manière de faire vos courses en vous tournant vers le drive zéro déchet ? Le but, vous permettre de consommer de manière responsable.



En 2019, Camille Demure, une ancienne ingénieure biomédicinale et son conjoint décident de se lancer dans un tout nouveau projet “Bocal&Cie”, le mixe du magasin du producteur, du magasin BIO et d’un magasin de vrac. Tout est conditionné dans des contenants réutilisables comme des pots en verre ou des sachets en tissu et tout cela est consigné. Les clients font leurs courses en ligne, comme un service de drive classique et viennent récupérer les commandes sur place. Puis ils ramènent les contenants.

L’objectif ? Proposer à tous et toutes la possibilité de faire ses courses locales et sans déchet grâce à un système de click and collect simple et pratique pour dire adieu aux emballages et aux produits venant du bout du monde.

C’est après avoir fait le tour du monde pendant un an que cette idée émerge chez Camille Demure.

Installé dans un entrepôt à Genay, en zone périurbaine, depuis janvier 2019, Bocal&Cie propose des produits alimentaires mais également des accessoires ou encore des produits ménagers. “On essaye d’avoir une large gamme de produits pour que les gens puissent faire toutes leurs courses en un seul endroit. Ainsi, on propose des boissons, des produits ménagers, de l’épicerie salée (gâteaux apéros, épices, pâtes…) et sucrée (farine, sucre, céréales…), des fruits et légumes, de la crémerie, des accessoires et des produits d’hygiène (savon, cosmétiques…)”, explique la jeune femme. Ces produits sont issus principalement de la région comme elle nous l’explique.

L’épicerie se fait de plus en plus connaître dans la région notamment grâce au bouche-à-oreille. Camille Demure espère ouvrir, d’ici peu, d’autres point relais en Auvergne-Rhône-Alpes, autour de Lyon plus particulièrement.

