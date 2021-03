Bocuse : un dessert aux airs d’Orient pour la nouvelle vente à emporter

Du 26 au 27 mars prochain, le restaurant Paul Bocuse réitère son opération “Les Éphémères” avec un nouveau dessert baptisé “Le Retour d’Orient”.



Cette nouvelle création est signée du chef pâtissier Benoît Charvet. Ce dernier offre aux papilles un voyage gustatif en mélangeant la grande tradition pâtissière française et les saveurs orientales.

“Cette pâtisserie bijoux repose sur un sablé à la pistache qui accueille un croustillant au café torréfié, tous deux surmontés d’un biscuit moelleux et d’un crémeux à la pistache, qui confèrent à cette pâtisserie sculpturale toute sa gourmandise. Pour parfaire ce dessert qui invite à l’évasion, un somptueux dôme à la chantilly au café Blanc du Liban et aux notes de fleur d’oranger renferme une onctueuse mousse de café, qui apporte du caractère et de la rondeur en bouche”, explique l’institution lyonnaise dans un communiqué.

Pour Vincent Le Roux, le directeur du Restaurant Paul Bocuse, “Surprendre, faire rêver, voyager sont autant de valeurs qui portent notre équipage et à travers ces collections éphémères, limitées et numérotées pour certaines, nous offrons à notre façon une occasion de célébrer chaque moment de vie.”

Il faudra débourser 14 euros pour déguster cet onctueux dessert. Il est possible de commander en ligne ou de réserver par téléphone au 04.72.42.90.90