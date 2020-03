Boiron supprime plus de 600 postes en France

Le laboratoire Boiron a annoncé la suppression de 646 emplois, soit un quart de ses effectifs dans l’hexagone. 13 de leurs 31 sites seront prochainement fermés.



La décision d’effectuer ce “plan de réorganisation” présenté ce mercredi matin aux syndicats a été prise en réaction au déremboursement de l’homéopathie décidé par le gouvernement. Depuis le 1er janvier, l’homéopathie n’est plus remboursée qu’à 15%. Ce taux tombera à zéro en 2021, alors qu’il a plafonné à 65%.



Le plan ne concerne que la France. L’usine de Montrichard et 12 sites de préparation-distribution seront fermés, à Avignon, Belfort, Brest, Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d’Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon.



134 postes seront ensuite créés par le laboratoire homéopathique.