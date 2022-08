Bon Plan du Week-end : Les Plages Électroniques, le festival incontournable des fans l’électro

Le festival Les Plages Électroniques se poursuit ce week-end à Cannes (Côte d’Azur) et offre une programmation qui a de quoi ravir les fans de musique électro, avec certains des plus grands DJ qui seront présents sur scène.

David Guetta, Paul Kalkbrenner, Charlotte De WItte ou encore Damso… Ces artistes que vous prenez plaisir à entendre sur les ondes de Tonic Radio se succèderont de 14h à 5h du matin afin de vous faire vivre un moment incroyable dans un cadre idyllique.

Les Plages Électroniques Festival à Cannes @ DR

Entre les shows sur la plage et ceux qui auront lieu sur la terrasse du Palais des Festivals de Cannes, cette 15e édition des Plages Électroniques promet un grand spectacle en cette période estivale, sur l’un des spots les plus reconnus du pays.

Les pieds dans le sable et la tête dans le son, rendez-vous ce samedi 6 et ce dimanche 7 août pour deux jours de fête répartis sur les quatre scènes et les 40 000m2 de dancefloor, où plus de 60 artistes invités vous mettront en ébullition.