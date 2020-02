Les bons plans du 21 au 23 février

Wintower 2020

Vous aimiez Woodstower, le festival qui marque la fin des vacances d’été avec bonne humeur et flowerpower ? Vous allez adorer son petit frère Wintower qui vient réchauffer l’hiver le week-end du 21 au 23 février 2020.

Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020

Lieux divers : Ninkasi Kao – Le Transbordeur – La Commune

Sauvons le trésor des Templiers, Vienne

Rassembler les ingrédients et indices nécessaires à la fabrication de l’élixir, pour sauver le trésor, en parcourant la ville. Pour les grands et petits

Départ du pavillon du tourisme, cours Brillier, Vienne

Le 22 février à partir de 14 h 30

Genesis, Lyon

Genesis est la grande exposition de Sebastião Salgado, son hommage photographique à notre planète. Venez découvrir à La Sucrière, plus de 200 photographies en noir et blanc, le résultat de huit ans de travail et d’une trentaine de voyages autour du monde.

22 et 23 février de 10 h à 19 h

La Sucrière, 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon

Tous en Salle, Lyon

Ne cherchez plus à savoir comment occuper votre tribu pendant les vacances ! Voici une sélection des longs métrages et programmes courts, ponctués de conférences, de rencontres et d’ateliers, pour petits et grands, ainsi que pour ados !

Le 22 et 23 février 2020

Dans 40 salles du réseau GRAC, 69123 Lyon

Bric à Brac, Villefranche

Du foyer Notre Dame des Sans Abri. Venez chiner meubles, livres, vêtements adultes et enfants, chaussures, vaisselle, tableaux, luminaires, jouets…

Samedi 22 février de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

433 rue André Desthieux, Villefranche-sur-Saône

Lugdunum, Lyon

Lugdunum propose des visites très ludiques en famille (dès 4 ans), des ateliers Mosaïque pour les 6-9 ans, des ateliers grands-parents et petits enfants sur l’art du cuir (7-12 ans) et journée BD le 1er mars avec librairie, dédicaces et ateliers de dessin pour les enfants (gratuit).

Le 22 février 2020 de 14h30 à 17h00

Lugdunum, 17 rue Cléberg 69005 LYON

Stages adultes et jeunes de plus de 16 ans, Villefranche

Le théâtre Pêle-Mêle propose pendant les vacances scolaires des stages de théâtre dispensés par Etienne Brac

Du 22 au 23 février de 10 h à 18 h

171 rue Jean-Michel-Savigny, Villefranche-sur-Saône

Randonnée raquette et pédestre, Grenoble

Les Amis de la Nature de Grenoble démarrent une nouvelle année riche de projets, vous êtes passionnés de la randonnée pédestre ou bien la randonnée raquette en hiver ? Cette randonnée est faite pour vous.

Dimanche 23 février de 08h00 à 17h00

Maison de la nature et de l’environnement (MNEI), 5 place Bir Hakeim, Grenoble

La Sarceyroise, Randonnée pédestre à Sarcey

La Sarceyroise est une randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes de Sarcey. Des relais avec des produits locaux sont prévus sur les circuits et un saucisson chaud et des pommes de terre à l’arrivée.

Dimanche 23 février de 7h 45 à 14 h

Soirée de l’humour, Arnas

Le Comité des Fêtes d’Arnas organise la troisième édition de la soirée de l’humour. Plus de 2 heures de rire assurés avec la présence de deux humoristes : Alexandra Pizzagali et Hassan de Monaco.

Le samedi 22 Février 2020 à 20H30

Salle Renoir à Arnas

