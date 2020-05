Bono partage pour son anniversaire les chansons qui lui ont “sauvé la vie”

Le chanteur de U2 a fêté ses 60 ans et il a décidé de partager, les 60 chansons qui lui ont “sauvé la vie.”

« Voici certains des titres qui ont sauvé ma vie… Ceux sans lesquels je ne pourrai pas vivre… Ceux qui m’ont amené jusqu’ici, de zéro à 60 ans… » a écrit Bono pour présenter sa playlist en remerciant tout les artistes qui ont participé à la réalisation de ces chansons.

Le chanteur est allé encore plus loin en rédigeant lui-même des lettres de fans destinés aux artistes à l’origine de son top 60.

Dans cette playlist on retrouve Nirvana, The Rolling Stones, Elton John, John Lennon, Elvis Presley ou encore Depeche Mode et des chansons plus récentes avec Billie Eilish, Beyoncé ou Daft Punk.