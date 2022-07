Bordeaux en National, Villefranche espère prendre sa place en L2

La rétrogradation administrative en National (3e div.) des Girondins de Bordeaux a été confirmée ce mardi en appel par la DNCG fédérale. Les Girondins dénoncent une “décision incompréhensible” et vont déposer un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ainsi que la justice administrative.

Du côté du FC Villefranche-Beaujolais, battu en barrages d’accession en L2 par Quevilly Rouen, on espère encore récupérer la place laissée vacante par Bordeaux en L2. Pourtant, en décembre 2021, la Ligue avait publié une nouvelle réglementation interdisant les repêchages, de façon à anticiper les passages des L1 et L2 à 18 clubs au début de la saison 2022-2023. Philippe Terrier, président du FCVB, expliquait récemment son point de vue dans les colonnes du Progrès : “Cette modification du règlement en cours de saison n’est pas licite. On ne peut changer les règles au milieu d’une partie de coinche.” Le club caladois envisage des recours auprès du CNOSF ou du Conseil d’Etat.