Bosz : “On joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes”

Le nouvel entraîneur de l’OL a été présenté à la presse ce dimanche matin. Les principales déclarations :

Peter Bosz : ‘’Je suis très heureux d’être là dans un grand club. J’ai le souvenir du retour avec l’Ajax ici face à des supporters chauds, c’était difficile de se qualifier pour la finale. J’espère obtenir beaucoup de succès. (…) J’ai toujours expliqué que j’avais une philosophie de jeu offensive et attractive car on joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes. (…) On veut gagner mais avec une façon de jouer attractive, offensive. C’est possible de jouer ainsi et de gagner des titres, à condition d’avoir une bonne organisation. (…) Si les jeunes ont des qualités, je n’ai pas peur de les faire jouer. A l’OL, il y a toujours eu de bons jeunes. (…) J’ai joué en France et j’ai toujours suivi le championnat français, mais il est difficile à suivre en Allemagne, et surtout les matchs européens des représentants français. (…) La communication avec mes joueurs est quelque chose de très important. Le système et la façon de jouer doivent être clairs. Tous les joueurs doivent se développer constamment. (…) Au Pays-Bas, on me disait que je commençais doucement et que je finissais fort. En Allemagne, c’était l’inverse. En France, j’espère commencer fort et finir fort.’’

Peter Bosz évoque sa philosophie de jeu

🎙 Notre nouveau coach Peter Bosz : "Je suis très heureux d'être là. L'Olympique Lyonnais est un très grand club avec des supporters chauds. C'est un club avec beaucoup de grands projets. Ma philosophie est de jouer un football offensif. On joue pour les supporters." pic.twitter.com/5Fay4hNK0A — Olympique Lyonnais (@OL) May 30, 2021

Jean-Michel Aulas : ‘’C’est la solution la plus efficace pour mettre le deuxième étage à la fusée après l’arrivée de Juninho il y a deux ans et un certain nombre d’essais entre-temps. (…) On est allé vers le profil d’entraîneur le plus adapté à nos souhaits : expérimenté, capable de faire jouer les jeunes, identifié comme un référent en terme de jeu offensif. Peter correspondait parfaitement à cette description. J’ai le sentiment que nous avons bien travaillé. (…)

🎙 Le Président @JM_Aulas lors de la présentation du nouveau coach Peter Bosz : "C'est un moment important pour l'Olympique Lyonnais. Nous avons bien travaillé avec @Juninhope08 et Vincent Ponsot. On a essayé de faire en sorte d'aller vers le profil d'entraineur le plus adapté." pic.twitter.com/GuOdCqnO7y — Olympique Lyonnais (@OL) May 30, 2021

Juninho : ‘’Il va nous apporter ce qu’il nous manque. (…) Pour être offensif, il faut tout de suite réagir à la perte du ballon. Si on arrive à trouver un équilibre dans l’équipe, on sera très performant. Ca fait plaisir de savoir qu’il va faire jouer les jeunes s’ils le méritent.’’

🎙 Le directeur sportif @Juninhope08 lors de la présentation de Peter Bosz : "Je pense que Peter Bosz sera heureux chez nous. J'espère qu'il va nous apporter tout son savoir pour nous amener là où on veut aller. Je le remercie pour cela." pic.twitter.com/Srqnc2QmOf — Olympique Lyonnais (@OL) May 30, 2021

Vincent Ponsot : ‘’Un coach c’est un manager et la communication fait partie du job, et pas qu’avec le président. Aujourd’hui, le staff c’est 21 personnes à l’OL qui parlent essentiellement français, d’où la volonté d’avoir un coach qui parle français afin de favoriser l’intégration au sujet de la performance. Il coche toutes les cases depuis très longtemps. Depuis que l’on discute, il ne parle que de projet collectif. (…) On travaille actuellement avec Peter sur la composition du staff. (…) On a reçu 50 candidatures, trouver un entraîneur n’était pas un problème, l’inquiétude était de trouver quelqu’un qui colle à notre projet. Dès les premiers contacts avec Peter, on a senti qu’il avait très envie de nous rejoindre. C’était un critère primordial pour nous.’’