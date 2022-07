Bouches-du-Rhône : 19 massifs forestiers interdits d’accès ce vendredi face aux risques d’incendies

Ce vendredi 15 juillet, 19 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône (sur 25) sont interdits d’accès, annonce la préfecture.



Une décision prise à cause des conditions météorologiques, la sécheresse, la chaleur et le vent multipliant les risques d’incendies.



Seuls six massifs resteront accessibles dans les Bouches-du-Rhône : Etoile, Garlaban, Ste-Baume, Calanques, Cap Canaille et Grand Cannet.

Ces massifs seront tout de même soumis à des restrictions, dont l’interdiction d’y faire des travaux après 13h.