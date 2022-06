Bouches-du-Rhône : l’alerte niveau 1 de pollution déclenchée

La préfecture des Bouches-du-Rhône a déclenché l’alerte niveau 1 de pollution à l’ozone ce jeudi 16 juin. Par conséquent, des restrictions sont mises en place.

Selon BFMTV, les vitesses sont abaissées à 20 km/h sur les routes à partir de 90 km/h, les contrôles de vitesse sont renforcés, tout comme les contrôles anti-pollution des véhicules.



La préfecture interdit également le brûlage à l’air libre des déchets verts. Les agriculteurs doivent reporter l’épandage de fertilisants minéraux et organiques.



La préfecture des Bouches-du-Rhône recommande également aux personnes les plus fragiles d’éviter de sortir cet après-midi. Cet épisode de pollution peut engendrer des difficultés respiratoires.



Elle demande également aux habitants de limiter leurs déplacements en voiture et de privilégier le covoiturage et les transports en commun.