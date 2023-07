Bouches-du-Rhône : les températures s’envolent, les risques de feux de forêts augmentent

Dans deux départements du sud-est, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes, Météo France a annoncé le placement en vigilance orange canicule causé par des températures qui ne cessent d’augmenter le jour sans redescendre la nuit. Un risque météorologique qui pourrait également être source de feu de forêt.

Jusqu’à 33°C ont été relevés à Marseille, selon Météo France, soit 3°C de plus que les normales de saison. La ville de Marseille indique qu’il faut réagir à ces épisodes de fortes chaleur. Dès que la température dépasse les 35 degrés en journée et 24°C la nuit, plusieurs actions sont mises en place comme par exemples des appels du CCAS aux personnes vulnérables, l’ouverture en continu de la plage des Catalans et enfin l’augmentation de la distributions de bouteilles d’eau et de gourdes par le samu social.

Une chaleur dans les Bouches-du-Rhône qui risque également de provoquer d’important feu de forêt. Bien que la chaleur soit écrasante, pour l’heure par de panique, aucun département n’a atteint le risque élevé.