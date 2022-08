Bouches-du-Rhône : l’incendie dans les Alpilles est fixé, près de 120 hectares détruits

🔴 suivi [#Opérations]



🔥 Pas d’évolution du #feu et sa superficie réévaluée à 117 hectares parcourus.



👨🏼‍🚒 Sur place un dispositif de 250 #pompiers avec pour mission le traitement des points chauds et la sécurisation des lisères.



Renforts : @sdis84 et @SecCivileFrance pic.twitter.com/dkrjAwvrRF