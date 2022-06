Bouches-du-Rhône : quels sont les prénoms les plus donnés en 2021 ?

Comme chaque année, l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a dévoilé le classement des prénoms les plus donnés aux nouveaux-nés l’année précédente.



Au niveau national, les prénoms Jade, Louise et Emma ont été les plus plébiscités pour les filles, tandis que Gabriel, Léo et Raphaël ont été les plus choisis pour les garçons. Toutefois, des disparités existent en fonction des départements.



Dans les Bouches-du-Rhône, Gabriel est aussi arrivé en tête du classement (177 bébés prénommés ainsi), suivi de Léo (142 bébés) et d’Adam (133 bébés) côté garçons.



Pour les filles, c’est également le prénom Jade qui a été le plus donné dans le département (118 bébés), suivi de Lina (117 bébés) et d’Anna (105 bébés).



Voici le Top 5 des prénoms les plus donnés aux garçons en 2021 dans les Bouches-du-Rhône :

1) Gabriel

2) Léo

3) Adam

4) Raphaël

5) Mohamed



Voici le Top 5 des prénoms les plus donnés aux filles en 2021 dans les Bouches-du-Rhône :

1) Jade

2) Lina

3) Anna

4) Giulia

5) Emma