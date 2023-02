Bouge ton Coq : le mouvement citoyen qui aide les petits villages

Après l’ouverture de 13 premières épiceries participatives dans des communes rurales en Auvergne-Rhône-Alpes, Bouge ton Coq à lancé début février un 3e appel à candidature pour ouvrir de nouvelles épiceries participatives MonÉpi dans la région évoquée mais également de partout en France.

L’objectif du mouvement est d’amener des services et de créer du lien. L’accompagnement se décline en 4 points. Une mobilisation avec un accompagnement à la création d’un collectif. Une aide économique avec BTC qui verse la somme de 1 100€ à l’association pour les aider sur l’amorçage du projet. Une aide technique avec l’outil informatique MonÉpi ainsi qu’une équipe technique dédiée est mise à disposition de l’association et une épicerie qui peut s’appuyer sur un réseau de plus de 100 projets similaires.

Christophe Brochot, co-fondateur de Bouge Ton Coq : ” L’idée est de réunir les citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics pour faire émerger des initiatives innovantes et d’intérêt général dans les territoires. 60% des villages de France n’ont plus aucun commerce, c’est-à-dire en moyenne 24 aller-retour pour acheter le moindre produit.

Concernant les candidatures : “Il y a pas mal de retour, on peut encore en recevoir. Pour candidater il faut être une commune de moins de 3500 habitants qui n’a plus de commerce. Si vous remplissez ces deux critères et que vous êtes citoyens ou maire de cette commune, vous allez sur bougetoncoq.fr et on prend contact très rapidement avec vous”, explique Christophe Brochot.