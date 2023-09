Bourgogne : découvrez les sites sélectionnés pour le loto du patrimoine

Pour cette 6e édition, les missions du patrimoine dévoilent ce lundi les sites sélectionnés. Porté par Stéphane Berne, la Française des jeux, la fondation du patrimoine et le ministère de la Culture, ce programme a déjà subventionné la rénovation de 850 projets. Grâce aux lotos du patrimoine et aux tickets à gratter, dédiés à cette occasion, 230 millions d’euros ont été recueillis depuis 2018. Pour la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak : “Le patrimoine, c’est bien plus que des pierres. Chaque restauration permet une magnifique aventure humaine.”

En Bourgogne, 4 sites ont été choisis

COTE D’OR : le château de Bierre-lès-Semur au Val-Larrey,

NIEVRE : l’église abbatiale Notre-Dame du Pré à Donzy-le-Pré,

SAONE ET LOIRE : l’auberge de la Croix-Blanche à Châteauneuf

YONNE : l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Thorigny-sur-Oreuse

Pour rappel, l’annonce des montants des financements se fera en fin d’année après le loto du patrimoine. Dès aujourd’hui, la FDJ propose une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. Il met en avant les 18 sites emblématiques des régions sélectionnés par la Mission Bern en 2023. Vendu 15 €, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million €.

À noter, pour candidater à l’édition 2024 des sites emblématiques de la Mission Patrimoine, les dossiers devront être déposés avant le 25 novembre 2023.