Bourgogne : le MEDEF demande le retour des dessertes TGV Mulhouse-Lille et Roissy-Lyon

Dans une lettre publiée dans le Bien Public, les dirigeants de Bourgogne Franche Comté demandent le retour des dessertes de Dijon et Montbard sur la ligne TGV entre Mulhouse et Lille.



Elle a été stoppée lors de la pandémie de Covid il y a plus de 3 ans.



Cela concerne aussi la desserte du Creusot sur la ligne Roissy-Lyon. Selon le MEDEF “Rétablir ces dessertes, c’est investir pour l’avenir, c’est créer des opportunités pour nos entreprises et préserver notre environnement”