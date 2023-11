Bourgogne : l’EFS lance un appel aux dons

Les vacances scolaires et le jour férié de la Toussaint ont impacté les réserves de produits sanguins, qui sont aujourd’hui très fragiles. Avec un nouveau jour férié le 11 novembre, l’EFS appelle les citoyens à se mobiliser dès cette semaine.



Déjà impactées par les vacances scolaires, les réserves de produits sanguins sont actuellement fragilisées par

d’autres facteurs.

• des citoyens moins nombreux à pouvoir donner : flambée des épidémies hivernales et recrudescence des cas de Covid-19 écartent de nombreux candidats au don et réduisent le nombre de poches collectées alors qu’en Bourgogne-Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires chaque jour, toute l’année.

• des cessions en hausse : ces dernières semaines, les besoins des établissements de santé ont marqué une légère hausse pour répondre au soin des patients. Avec des réserves déjà moins denses qu’à l’accoutumée, une hausse des besoins induit nécessairement une baisse du nombre de produits disponibles.

• des jours fériés à compenser : 2 jours fériés, c’est autant d’opportunité de moins de collecter des poches de sang, de plasma et de plaquettes. Or, la courte durée de vie des produits sanguins (42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes) impose une mobilisation constante



Vous pouvez prendre rendez-vous ici