Bourgogne : Nouvel appel à initiatives pour ” Rue aux enfants, Rue pour tous “

Des appels régionaux pour des initiatives « rue aux enfants, rue pour tous » viennent d’être lancés.



Le but de cette initiative est de fermer temporairement à la circulation motorisée certains espaces.



Concrètement, Il s’agit d’une rue ou d’une place normalement ouverte à la circulation motorisée que l’on ferme temporairement pour que les enfants puissent jouer librement sur toute sa largeur en toute sécurité. Des barrières doivent être placées afin de délimiter la « Rue réservée au jeu ». Des installations de jeux peuvent être disposées, des animations proposées. Organisée en collaboration avec différents acteurs (collectivité, parents, associations…), cette journée est l’occasion pour les enfants de s’approprier leur environnement et de (re)découvrir leur ville.



La prochaine date de dépôt est le 15 juin. vous retrouvez plus d’infos ici.