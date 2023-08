Bourgoin-Jallieu : l’édition 2023 des Belles Journées aura lieu les 8 et 9 septembre

Bonne nouvelle ! Le festival musical Les Belles Journées va célébrer son édition 2023 les 8 et 9 septembre prochains dans le parc des Lilattes de Bourgoin-Jallieu. À cette occasion, les organisateurs ont prévu des artistes de renom : Benjamin Biolay, Deluxe, Bandit Bandit, Zazie, Izïa ou encore Adé. Déjà plus de 6000 billets auraient été vendus selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Les billets sont en ventes en ligne, au prix de 35 euros la journée, et 60 euros le pass 2 jours. Pour accéder à la billetterie, cliquez ici.