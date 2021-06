Bourgoin-Jallieu : un centre de vaccination éphémère installé ce week-end

Régulièrement, et notamment lors du pont de mai, deux centres éphémères de vaccination avaient été installés dans le quartier de Champ-Fleuri ainsi qu’au Hall Cassan à Bourgoin-Jallieu.



Ce week-end, la ville de Bourgoin-Jallieu va reconduire ce dispositif. Un nouveau centre de vaccination éphémère va en effet voir le jour, les 5 et 6 juin prochains. Ce centre sera situé au palais des sports de Bourgoin-Jallieu. Des doses du vaccin Pfizer seront injectées aux patients.



Faire encore mieux que lors des deux premières expériences organisées par la Ville, c’est l’objectif du maire de Bourgoin-Jallieu Vincent Chriqui, souhaitant relever “le défi de vacciner 2 000 personnes sur deux jours”.



Fait rare, il sera possible de venir se faire vacciner sans prendre rendez-vous. Par ailleurs, des créneaux sont encore disponibles sur le site keldoc.com