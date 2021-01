Bourgoin : la RD1006 et le giratoire de l’Oiselet de nouveau en travaux

Entre ce lundi et le vendredi 5 février, le département de l’Isère va engager sa deuxième période de travaux sur le giratoire de l’Oiselet et la route départementale 1006.

A travers un communiqué, la ville de Bourgoin précise les futurs aménagements. Cette semaine, du lundi au vendredi, “une déviation est mise en place en place via la RD522, l’avenue des Frères Lumières, l’avenue Henri Barbusse et le Boulevard Joliot Curie.” Au programme des travaux, la “démolition et réfection d’ilôts, la réfection de l’assainissement. Des travaux auront également lieu sur l’anneau central du giratoire, en chaussée rétrécie.”

Dans la nuit, du 25 au 26 janvier, une coupure “entre les giratoires de l’Oiselet et de la Maladière” mettra en place “un balisage lourd en rive de la voirie.”

Enfin, du 25 janvier au 5 février, l’anneau central du giratoire sera soumis aux travaux. Cette mise en place permettra “la coupure sur l’axe Sud-Nord permettra la réfection du réseau d’assainissement, le terrassement de la chaussée, du cheminement piéton-cycles, et des trottoirs, la pose de bordures, le câblage et l’engazonnement.”