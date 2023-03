Bourgoin lance un vote pour la future fresque du gymnase de la jeune France

Jusqu’au 26 mars, les habitants de Bourgoin sont invités à choisir la future fresque murale du centre-ville qui ornera le gymnase de la jeune France. Cette future œuvre sera réalisée par l’artiste serbe ARTEZ qui créé des fresques murales au rouleau et au pinceau sur des murs borgnes d’immeubles ou de maisons en Europe du Sud-Est. Ces productions sont ancrées dans le réalisme et basées sur des photographies.

Pour la future fresque du gymnase, ARTEZ a travaillé avec une danseuse professionnelle et propose à la ville ainsi qu’à ses habitants trois maquettes transfigurant l’art du mouvement par la danse contemporaine. Une inspiration qu’il tient des activités que le gymnase de la jeune France propose.

Cette démarche s’inscrit dans un objectif de la municipalité de constituer un parcours d’art contemporain urbain avant 2025. Ce sont donc plusieurs quartiers et structures qui ont été décorés par l’originalité du street-art depuis 2020. Cette année, trois sites ont été sélectionnés : le gymnase de La Jeune France avec les artistes Artez et Akhine, l’escalier des Marettes par XSeeS et la place Charles-de-Gaulle par ArtUp. Les fresques seront réalisées entre le 13 avril et le 15 juin.

Pour voter pour la fresque du gymnase, rendez-vous sur jeparticipe.bourgoinjallieu.fr.