Bouzeron : des centaines de personnes réunies pour le Marathon des vins de la Côte de chalonnaise

Ce dimanche, lors de cette 4e édition du Marathon des vins de la Côte de chalonnaise, plusieurs centaines de marcheurs ont pris le départ de la randonnée et de la marche nordique organisée depuis la commune de Bouzeron.

Plus de 800 marcheurs étaient préinscrits et de nombreuses inscriptions ont été faites sur place, à la dernière minute, pour prendre part à cette sortie en plein air, organisée en partenariat avec l’Entente chalonnaise d’athlétisme (ECA) et composée de quatre parcours (5, 10, 15 et 20 km).