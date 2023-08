Bradley Barcola voudrait quitter Lyon

Selon L’Equipe, le jeune prodige lyonnais Bradley Barcola voudrait quitter le club. Auteur d’une très bonne deuxième partie de saison, avec 7 buts et 9 passes décisives, il avait bénéficié de l’espace laissé par les prêts de Karl Toko-Ekambi, et de Romain Faivre notamment. Son temps de jeu avait explosé et ses performances ont grandement contribué à la bonne fin de saison de l’OL. Début juin, il avait donné une interview à nos confrères de l’Équipe, où il avait indiqué être heureux à Lyon, et vouloir confirmer l’année prochaine.

Mais depuis fin juillet, de nombreuses rumeurs font écho d’une volonté de départ du jeune l’ailier. En effet, ses bonnes performances auraient attiré l’œil de grosses écuries européennes telles que Chelsea, Barcelone, Manchester-City, et surtout le Paris Saint-Germain. Barcola a également changé d’agent début août pour rejoindre Gestifute, l’écurie de Jorge Mendes, qui est très influent dans le club de la capitale.

Dans un article paru ce mercredi 23 août chez nos confrères de l’Équipe, il est précisé que l’attaquant aurait un accord avec Paris depuis juin. De négociations étaient en cours ces derniers jours, mais le président Lyonnais John Textor ferait monter les enchères, ne souhaitant pas voir un autre jeune du centre de formation quitter le Rhône. Cette attitude aurait agacé la direction parisienne qui aurait décidé de mettre un terme aux négociations. Coup de bluff ou réel abandon du dossier, une chose est sûre, le Lyonnais souhaiterait quitter le club avant la fin du mercato. Ses faibles performances lors des deux premiers matchs de la saison peuvent laisser entendre qu’il n’aurait déjà plus la tête à Lyon.

