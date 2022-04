Brest-OL (2-1) : Cette fois, c’est fini

STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS, 33ème journée de Ligue 1 : 2-1(1-0). Buts : Mounié (27e, s.p) et Cardona (74e) pour Brest, Dembélé (71e) pour l’OL.

Cette fois, c’est fini

Il est l’heure pour nous d’être définitif : l’Olympique Lyonnais ne sera pas européen en 2022-2023. Avec sept points de retard sur les 3e, 4e et 5e places, Lyon, 9e, n’a selon nous plus aucune chance de revenir alors qu’il ne reste que cinq journées, soit 15 points à distribuer. D’autant que l’OL, 9e, doit aussi doubler Nantes, Lens et Nice. Même en gagnant ses cinq derniers matchs ? Oui. Et puis franchement qui croit encore cette équipe capable d’une telle série ?

Un match à l’image de la saison

Les deux ratés de Dembélé avant son but et celui de Kadewere au bout du temps additionnel symbolisent bien l’inefficacité de l’OL. Le penalty absurde sifflé contre Lukeba à l’origine du premier but breton symbolise aussi la malchance qui a accompagné l’OL tout au long de la saison. Mais les arbitres n’y sont pour rien si Dembélé et Pollersbeck ont été aussi passifs sur le second breton, également un autre symbole du manque de rigueur qui a trop souvent été la marque de fabrique des Gones lors de cet exercice.

Tetê a surnagé

Meilleur lyonnais de la seconde période, le Brésilien a pris le leadership laissé vacant par Paqueta et Aouar. Ce dernier n’a plus marqué depuis le 30 octobre, soit près de six mois et 25 matchs toutes compétitions confondues.

Julien Huët