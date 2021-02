Brest-OL ( 2-3 ) : les tops et flops

L’OL s’est imposé à Brest (3-2) lors de la 26ème journée de Ligue 1. Mes tops et flops :

Les tops :

-Lyon est leader provisoire en attendant Lorient-Lille et Paris-Monaco dimanche. A l’extérieur, l’OL n’a plus perdu depuis 11 matchs (8 victoires et 3 nuls).

-On attendait Anthony Lopes au tournant. Il a répondu présent avec deux arrêts décisifs dans les trois premières minutes.

-Avec trois buts lors des quatre derniers matchs, Lucas Paqueta a franchi un cap dans la finition. Sans pour autant retrouver son niveau d’octobre-décembre. Passeur décisif et buteur, Memphis Depay a une part prépondérante dans ce succès.

Les flops :

-A 3-0 en sa faveur, Lyon aurait dû vivre une seconde période tranquille. Au contraire, l’OL, incapable de tenir le ballon dans le dernier quart d’heure, a tremblé jusqu’à la dernière seconde.

-Sans Marcelo, la défense a cruellement manqué de sérénité. Jason Denayer a raté son retour et Sinaly Diomandé a souvent manqué de sérénité. La remarque vaut aussi pour les latéraux Léo Dubois et Mattia De Sciglio, en difficulté.

–Karl-Toko Ekambi a manqué une occasion par mi-temps. Houssem Aouar a certes marqué mais n’a pas assez pesé sur le rythme du match.