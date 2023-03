Bretagne : plus de 2 600 personnes déguisées en schtroumpfs ont tenté de battre un record du monde

Visages et corps recouvert de peinture bleue, bonnets blancs, ou encore pantalon rouge… La ville de Landerneau (Finistère) s’est plongée dans l’univers coloré et enfantin de Peyo ce samedi. Cette fois, ce n’était pas pour une manifestation contre la réforme des retraites, mais bien pour tenter de battre le record du monde du plus grand rassemblement de personnes déguisées en Schtroumpfs. Pour cette occasion, la ville entière s’est prêtée au jeu et plusieurs commerçants ont mis en avant l’univers de l’auteur belge.

Ce sont donc plus de 2 600 personnes qui se sont retrouvées en début d’après-midi, sous une pluie battante. Mais après plusieurs décomptes, les organisateurs ont été attristés d’apprendre qu’il manquait 231 Schtroumpfs pour battre le record de 2762 Schtroumpfs détenu par la ville de Lauchringen, en Allemagne. C’est sûrement la pluie qui a dissuadé quelques hommes bleus de sortir de leurs maisons en champignon.

La petite ville bretonne avait déjà organisé des rassemblements de Schtroumpfs auparavant. Notamment le 7 mars 2020, où 3 549 bonnets blanc et rouge s’étaient rassemblés. Malheureusement, un défaut de documents les avait empêché de gagner le Graal.