Brignais ouvre son village rugby pour la Coupe du Monde

À l’approche de la Coupe du Monde, la ville de Brignais ouvre son village rugby. Dès le vendredi 8 septembre au centre culturel Briscope, une diffusion du match d’ouverture France – Nouvelle-Zélande est proposée à partir de 20h30.

Le samedi 23 septembre à partir de 14h, des animations et des activités autour du rugby seront proposées en partenariat avec le club de Rugby de St-Genis-Laval, le Comité Départemental de Rugby du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Le mardi 26 septembre au Briscope à 19h30, une projection du film Plaquages, suivie d’un échange avec le réalisateur du film, mais également avec des joueurs du LOU rugby. Puis le 28 septembre, c’est au tour d’Invictus d’être projeté, au cinéma CGR cette fois.

Et pour finir, le 28 octobre, la diffusion de la finale de la Coupe du Monde se fera à 21h, au centre culturel du Briscope.