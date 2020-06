Bron : déploiement d’agents préventeurs pour lutter contre le moustique tigre

Alors que les moustiques tigres envahissent la métropole lyonnaise en cette période pré-estivale, la ville de Bron accueille des agents préventeurs jusqu’au 12 juin prochain.



Ces spécialistes, en provenance de l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes, agissent pour la démoustication. Ils sensibilisent les habitants à adopter le “Bron réflexe” face à ce fléau, et traitent les espaces publics. Il est possible de réserver une intervention gratuite à domicile en les contactant via le site internet de la ville.