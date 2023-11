Bron : disparue depuis le 7 juillet, elle est retrouvée saine et sauve

La police du Rhône a annoncé sur les réseaux sociaux avoir retrouvé une jeune fille de 13 ans qui avait disparu à Bron depuis le 7 juillet dernier, soit depuis plus de quatre mois. Les forces de l’ordre ont ainsi demandé à ce que son avis de recherche ne soit plus partager sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Durant sa disparition, elle n’avait donné aucunes nouvelles à ses proches. Cependant, les circonstances exactes de sa disparition n’ont pas été dévoilées.