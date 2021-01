Bron : le maire encore menacé de décapitation

Ce lundi, des tags ont été retrouvés sur une palissade à Parilly menaçant une nouvelle fois le maire de Bron, Jérémie Bréaud, de décapitation. Ce sont les troisièmes depuis le mois d’octobre 2020. Les graffitis insultent également la police nationale. Le commissariat de Bron a donc ouvert une enquête et le maire a déposé plainte.

Une visite de chantier a permis de découvrir ces inscriptions sur une palissade d’un parking de la copropriété Saint-Exupéry. Elles seront effacés une fois les constatations effectuées.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que ces évènements se passent, en effet le 10 octobre dernier, à Terraillon, des individus avaient écrit un message menaçant la police nationale et le maire. Et quelques jours plus tard, le 22 octobre 2020, ces nouvelles inscriptions sont réapparues vers l’UC1 et ciblaient directement le premier magistrat et menaçaient également de le décapiter. L’hôtel de Ville avait déposé plainte.