Bron : les suites d’un mariage houleux en septembre 2020

Le 19 septembre 2020, la célébration d’un mariage avait dérapé sur la commune de Bron, à l’est de Lyon. Les soixante invités étaient arrivés avec 30 minutes de retard après avoir réalisé des rodéos dans les rues de la ville. Le père et les deux frères du marié avaient été placés sous contrôle judiciaire par la suite.



Ce mercredi, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son jugement suite à cette affaire.



Un jugement en conséquence



Premièrement, le père du marié, a reçu cent jours-amendes à 10 euros pour des “actes d’intimidation” et ira donc en prison en cas de jours non payés. De plus, le tribunal l’a condamné à payer 600€ de dommages et intérêts à l’adjointe au maire ainsi que 800€ de frais d’avocat.



Concernant les frères, l’un d’eux soupçonné de menaces de mort est ressorti sans condamnation, l’autre a quant à lui été condamné pour violences sur policier (personne dépositaire de l’autorité publique) et menaces sur trois fonctionnaires. Ainsi, il doit verser 200€ de dommages et intérêts à chaque victime et suivre un stage de citoyenneté.