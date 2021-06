Bron : un homme à scooter renverse un père et ses deux fillettes

Un accident aurait pu tourner au drame ce dimanche en fin de journée, dans le quartier du Terraillon à Bron.



Un père de famille, qui roulait avec ses deux fillettes de 11 mois dans une remorque à vélo, a été percuté par un homme qui faisait un rodéo urbain à scooter. Le papa et les fillettes ont été légèrement touchées, ils ont été placés en observation à l’hôpital.



Le conducteur du deux-roues a pris la fuite. Le maire de Bron, Jérémie Bréaud a réagi sur Facebook ” grâce aux nouvelles caméras que nous avons installées, l’enquête en cours a déjà permis de sortir des éléments probants et devrait ainsi permettre de l’identifier. Je tiens à remercier les secours et la Police de leur efficacité et attends de la Justice la plus grande fermeté car ce sont trois vies que nous aurions pu perdre ce jour.”