Bron : une concertation pour le projet de réaménagement de la place de la Liberté

La place de la Liberté devrait être entièrement réaménagée pour renforcer l’activité du cœur de la ville de Bron. Actuellement en concertation, ce projet devrait s’appuyer sur des enjeux environnementaux, sociaux et urbains.

En premier lieu, la place sera végétalisée afin de créer un espace de respiration et de convivialité. Cela devrait créer une zone de fraîcheur dans la ville favorisant également la cohésion sociale et intergénérationnelle. D’une même façon, le réaménagement de la place devrait passer par un rééquilibrage de l’espace dédié aux piétons et aux vélos.

Au-delà d’aérer le physique de la ville, ce réaménagement se veut pratique et relierait les deux artères commerciales des avenues Camille Rousset et Franklin Roosevelt.

Le projet de réaménagement devrait être étalé sur plusieurs étapes :